В Донбассе ликвидирован командир Ужгородского батальона теробороны Росомаха

Командир отдельного Ужгородского батальона территориальной обороны Украины Александр Шаповал с позывным Росомаха был ликвидирован союзными силами в Донбассе. Об этом сообщили в своём телеграм-канале военкоры "Русской весны".

"Наши ликвидировали одного из командиров бандеровцев. Александр Шаповал, командир отдельного Ужгородского батальона теробороны, позывной "Росомаха", — уточняется в публикации.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, российские ВКС ликвидировали свыше 800 украинских боевиков и наёмников в пунктах дислокации, которые находились в районах Славянска, Константиновки, Артёмовска, Курдюмовки, Березнеговатого в Николаевской области, а также в Запорожье и в районе Харькова.