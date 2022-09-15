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15 сентября, 13:51

В Донбассе ликвидирован командир Ужгородского батальона теробороны Росомаха

СМИ: В Донбассе ликвидирован командир Ужгородского батальона теробороны Украины Росомаха

<p>Александр Шаповал с позывным Росомаха. Фото © Telegram /<a href="https://t.me/RVvoenkor" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Операция Z: Военкоры Русской Весны"</a></p>

Александр Шаповал с позывным Росомаха. Фото © Telegram / "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Командир отдельного Ужгородского батальона территориальной обороны Украины Александр Шаповал с позывным Росомаха был ликвидирован союзными силами в Донбассе. Об этом сообщили в своём телеграм-канале военкоры "Русской весны".

"Наши ликвидировали одного из командиров бандеровцев. Александр Шаповал, командир отдельного Ужгородского батальона теробороны, позывной "Росомаха", — уточняется в публикации.

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Ирина Фальке

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