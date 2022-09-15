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Опубликовано 15 сентября 2022, 13:51
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В Донбассе ликвидирован командир Ужгородского батальона теробороны Росомаха

СМИ: В Донбассе ликвидирован командир Ужгородского батальона теробороны Украины Росомаха

Александр Шаповал с позывным Росомаха. Фото © Telegram / "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Александр Шаповал с позывным Росомаха. Фото © Telegram / "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Командир отдельного Ужгородского батальона территориальной обороны Украины Александр Шаповал с позывным Росомаха был ликвидирован союзными силами в Донбассе. Об этом сообщили в своём телеграм-канале военкоры "Русской весны".

"Наши ликвидировали одного из командиров бандеровцев. Александр Шаповал, командир отдельного Ужгородского батальона теробороны, позывной "Росомаха", — уточняется в публикации.

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Как сообщили ранее в Минобороны РФ, российские ВКС ликвидировали свыше 800 украинских боевиков и наёмников в пунктах дислокации, которые находились в районах Славянска, Константиновки, Артёмовска, Курдюмовки, Березнеговатого в Николаевской области, а также в Запорожье и в районе Харькова.

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Ирина Фальке
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