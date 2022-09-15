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Опубликовано 15 сентября 2022, 10:50

Российские артиллеристы, ракетчики и авиация поразили семь пунктов управления ВСУ

Вооружённые силы России за сутки поразили семь украинских пунктов управления, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Доброполье, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновка, Мураховка, Новороссийское Николаевской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач спецоперации удалось ликвидировать 42 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику ВСУ в 116 районах, отметил Конашенков.

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Более 80 военнослужащих одной из бригад ВСУ уничтожены в районе Спорного в ДНР

Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 3500 человек. Как заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, реального продвижения украинских войск в этом регионе нет. ВСУ заявляют о занятии нескольких населённых пунктов, однако, отметил он, ВС РФ там никогда не было, это сёла из буферной зоны.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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