Украинским уклонистам теперь грозит пять лет тюрьмы за неявку на призывной пункт

Украинцам теперь грозит от трёх до пяти лет тюрьмы за неявку на призывной сборный пункт в течение суток после получения мобилизационной повестки. Об этом сообщает телеканал 24tv.ua.

"Тюремный срок от трёх до пяти лет предусмотрен в том случае, если лицо уклонилось от призыва, уточнив учётные данные, пройдя медицинскую комиссию и получив мобилизационное распоряжение, однако в определённое время не явилось в РТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки. — Прим. Лайфа)", — отмечается в тексте.

Телеканал уточняет, что мобилизационное распоряжение — повестка, которую вручают военнообязанному после прохождения медкомиссии, если его признали годным к службе. Также предусмотрена ответственность за нарушение правил военного учета в виде штрафа на сумму от 850 до 1700 гривен (от 23 до 46 долларов).

"Если человек уже уклонялся от призыва ранее (не явился по повестке для уточнения учётных данных) и получал из-за этого предупреждение от руководителя РТЦК, он может получить штраф от 5100 до 8500 гривен (от 138 до 230 долларов США) или прохождение исправительных работ в течение года", — добавляет СМИ.