ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября 2022, 10:42

Более 80 военнослужащих одной из бригад ВСУ уничтожены в районе Спорного в ДНР

10-я горно-штурмовая бригада ВСУ понесла значительные потери в районе населённого пункта Спорное в ДНР. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов", — проинформировал он.

Минобороны показало работу Ка-52 по форсировавшему Днепр у ЗАЭС десанту ВСУ
Минобороны показало работу Ка-52 по форсировавшему Днепр у ЗАЭС десанту ВСУ

Ранее на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 3500 человек. Как заявил заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, реального продвижения украинских войск в этом регионе нет. ВСУ заявляют о занятии нескольких населённых пунктов, однако, отметил он, российских войск там никогда не было, это сёла из буферной зоны.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar