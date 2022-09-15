Более 80 военнослужащих одной из бригад ВСУ уничтожены в районе Спорного в ДНР

10-я горно-штурмовая бригада ВСУ понесла значительные потери в районе населённого пункта Спорное в ДНР. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов", — проинформировал он.

Ранее на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 3500 человек. Как заявил заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, реального продвижения украинских войск в этом регионе нет. ВСУ заявляют о занятии нескольких населённых пунктов, однако, отметил он, российских войск там никогда не было, это сёла из буферной зоны.