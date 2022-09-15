Антон Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону
Белорус Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят на его родине, в Раубичах.
Смольский преодолел дистанцию в десять километров за 23 минуты 12,7 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. В тройку призёров также попали два россиянина — Кирилл Бажин и Эдуард Латыпов.
Первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону состоялся в Сочи 25–28 августа. Второй этап проходит с 15 по 18 сентября в белорусских Раубичах.
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