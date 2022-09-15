Антон Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону

Белорус Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят на его родине, в Раубичах.

Смольский преодолел дистанцию в десять километров за 23 минуты 12,7 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. В тройку призёров также попали два россиянина — Кирилл Бажин и Эдуард Латыпов.