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15 сентября, 13:45

Антон Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону

Белорус Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят на его родине, в Раубичах.

Смольский преодолел дистанцию в десять километров за 23 минуты 12,7 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. В тройку призёров также попали два россиянина — Кирилл Бажин и Эдуард Латыпов.

Российская биатлонистка Гербулова выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Гербулова выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка Содружества

Первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону состоялся в Сочи 25–28 августа. Второй этап проходит с 15 по 18 сентября в белорусских Раубичах.

Обложка ©

Shutterstock

Роман Фейгин

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