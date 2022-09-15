ВСУ вновь обстреляли село Красный Хутор Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков сообщил об очередном обстреле ВСУ села Красный Хутор
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Украинские военные вновь обстреляли село Красный Хутор Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, повреждения зафиксированы в 14 домовладениях, при этом никто из местных жителей, по предварительным данным, не пострадал, поскольку большинство из них были эвакуированы из села ещё накануне.
Это не первый обстрел Красного Хутора со стороны ВСУ. Вчера населённый пункт был атакован украинскими военными несколько раз. Никто из местных жителей не пострадал.