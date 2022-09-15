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15 сентября, 14:13

ВСУ вновь обстреляли село Красный Хутор Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об очередном обстреле ВСУ села Красный Хутор

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные вновь обстреляли село Красный Хутор Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждения зафиксированы в 14 домовладениях, при этом никто из местных жителей, по предварительным данным, не пострадал, поскольку большинство из них были эвакуированы из села ещё накануне.

Белгородское село Борки подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Белгородское село Борки подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Это не первый обстрел Красного Хутора со стороны ВСУ. Вчера населённый пункт был атакован украинскими военными несколько раз. Никто из местных жителей не пострадал.

Максим Плетнёв

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