Авраам Руссо напророчил черногорцам божью кару из-за Тельмана Исмаилова
Авраам Руссо раскритиковал жителей Черногории из-за предоставления убежища Исмаилову
Певец Авраам Руссо назвал черногорцев "жалкими людьми" из-за предоставления страной политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, который подозревается в покушении на музыканта.
"Денег у них [у жителей Черногории] мало, много денег нет у них. Пришёл человек с деньгами, чуть-чуть дали, и всё... Всё равно я верю, что есть справедливость, что есть Бог на свете, что всех накажут. Это не моё дело. Я просто хочу истину, хочу, чтобы все знали", — сказал исполнитель в беседе с телеканалом "Звезда".
Руссо добавил, что не желает Исмаилову зла, но хочет справедливости и торжества закона. Певец также вспомнил день покушения в 2006 году, сказав, что преступник стрелял в него буквально с расстояния в несколько шагов. По словам артиста, он выжил только благодаря охраннику, так как было девять выстрелов, и лишь две пули попали в самого Руссо.
Напомним: в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизона также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Кроме того, бизнесмен подозревается в организации похищения певца Авраама Руссо и покушении на его жизнь. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. Но он получил там политическое убежище и был отпущен.
ТАСС / Антон Новодережкин