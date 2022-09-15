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Регион
Опубликовано 15 сентября 2022, 17:21

Авраам Руссо напророчил черногорцам божью кару из-за Тельмана Исмаилова

Авраам Руссо раскритиковал жителей Черногории из-за предоставления убежища Исмаилову

Певец Авраам Руссо назвал черногорцев "жалкими людьми" из-за предоставления страной политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, который подозревается в покушении на музыканта.

"Денег у них [у жителей Черногории] мало, много денег нет у них. Пришёл человек с деньгами, чуть-чуть дали, и всё... Всё равно я верю, что есть справедливость, что есть Бог на свете, что всех накажут. Это не моё дело. Я просто хочу истину, хочу, чтобы все знали", — сказал исполнитель в беседе с телеканалом "Звезда".

Руссо добавил, что не желает Исмаилову зла, но хочет справедливости и торжества закона. Певец также вспомнил день покушения в 2006 году, сказав, что преступник стрелял в него буквально с расстояния в несколько шагов. По словам артиста, он выжил только благодаря охраннику, так как было девять выстрелов, и лишь две пули попали в самого Руссо.

Певца Авраама Руссо задержали в аэропорту США из-за утери паспорта
Певца Авраама Руссо задержали в аэропорту США из-за утери паспорта

Напомним: в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизона также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Кроме того, бизнесмен подозревается в организации похищения певца Авраама Руссо и покушении на его жизнь. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. Но он получил там политическое убежище и был отпущен.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми
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