Руссо добавил, что не желает Исмаилову зла, но хочет справедливости и торжества закона. Певец также вспомнил день покушения в 2006 году, сказав, что преступник стрелял в него буквально с расстояния в несколько шагов. По словам артиста, он выжил только благодаря охраннику, так как было девять выстрелов, и лишь две пули попали в самого Руссо.