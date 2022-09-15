Аносмия против мозга: Почему человек глупеет при потере обоняния из-за CoViD

Потеря обоняния (аносмия) при заболевании CoViD-19 заметно отражается на интеллектуальных возможностях человека, рассказал порталу Ura.ru врач-невролог Павел Хорошев. Он отметил, что ощущения заставляют работать наш мозг, а вот лишение какого-то ощущения приводит к уменьшению когнитивных способностей. Это касается не только обоняния, но и зрения.

"Второй канал по важности и по объёму поставляемых данных — это уши. При потере слуха идёт мощнейшая потеря интеллекта. Но опять же всё можно компенсировать. И большой потерей для человека является аносмия", — объяснил Хорошев.

По словам невролога, орган обоняния сильно недооценён современными людьми. При этом с помощью обонятельного мозга человек с вероятностью в 99% может по запаху определить степень полезности продукта для организма. Таким образом обоняние заставляет постоянно работать определённую часть мозга. А при аносмии эта часть мозга фактически остаётся без дела.