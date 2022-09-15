Мэр Новокузнецка объяснил обещание пересаживать безбилетников в "заячий катафалк"

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов объяснился за слова о скором появлении в городе "заячьих катафалков", куда попадут безбилетники, которых он назвал "животными". В разговоре с "Газетой.ru" мэр признался, что не считает сказанное грубостью, поскольку неоплата проезда — это воровство и правонарушение.

"Я такой же человек, хотел назвать [безбилетников] просто зайцами. А про ужесточение — считаю решение правильным. Человек нарушил закон. Я воспринимаю неоплату проезда как воровство. Жители почему-то решили, что они могут не платить за проезд в общественном транспорте", — пояснил он.

Резонансное заявление о безбилетниках прозвучало 15 сентября в прямом эфире местного телеканала. В нём Кузнецов сообщил, что по городу начнёт ездить "заячий катафалк" — чёрная "газель" с нарисованными заячьими ушами. Она будет останавливаться в местах проверки билетов у пассажиров.

"Все те, кто не заплатил за проезд, будут заходить в "заячий катафалк". С ними будут разбираться там. На улице же холодно, дождь идёт, и нужно уважительно относиться к животным, вернее к зайцам. Надо с ними в тепле разбираться, протоколы составлять", — рассказал градоначальник.