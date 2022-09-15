Казахстан опроверг планы по выходу из ОДКБ
МИД Казахстана опроверг фейк о выходе республики из ОДКБ с 1 января 2023 года
МИД Казахстана обеспокоен фейками о том, что республика планирует приостановить членство в ОДКБ с 1 января 2023 года. Такие сообщения стали распространяться в соцсетях и мессенджерах. Ведомство выступило с опровержением этой информации.
"Информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности", — говорится в сообщении на портале stopfake.kz.
В министерстве отметили, что членство в ОДКБ "полностью отвечает национальным интересам" Казахстана.
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