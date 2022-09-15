НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 сентября, 15:01

Казахстан опроверг планы по выходу из ОДКБ

МИД Казахстана опроверг фейк о выходе республики из ОДКБ с 1 января 2023 года

МИД Казахстана обеспокоен фейками о том, что республика планирует приостановить членство в ОДКБ с 1 января 2023 года. Такие сообщения стали распространяться в соцсетях и мессенджерах. Ведомство выступило с опровержением этой информации.

"Информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности", — говорится в сообщении на портале stopfake.kz.

В министерстве отметили, что членство в ОДКБ "полностью отвечает национальным интересам" Казахстана.

Осенний рывок Нурсултана: Почему президент Казахстана Токаев заявил о досрочных выборах и реформах именно сейчас

Осенний рывок Нурсултана: Почему президент Казахстана Токаев заявил о досрочных выборах и реформах именно сейчас

Ранее стало известно, что Казахстан готов в 2027 году провести чемпионат мира по хоккею.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров