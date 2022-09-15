Казахстан готов в 2027 году провести чемпионат мира по хоккею
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люком Тардифом заявил о готовности республики провести в 2027 году чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года", — говорится в сообщении.
Добавим, что отобранный у России чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Финляндии и Латвии, в 2024-м первенство примет Чехия, в 2025-м — Швеция и Дания, в 2026-м — Швейцария.
ТАСС / Григорий Сысоев