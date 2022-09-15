Казахстан готов в 2027 году провести чемпионат мира по хоккею

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люком Тардифом заявил о готовности республики провести в 2027 году чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года", — говорится в сообщении.