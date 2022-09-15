На Украине обвинили в госизмене двух экс-депутатов Рады и главу МИД ДНР

На Украине завели уголовное дело по статье о госизмене в отношении министра иностранных дел ДНР и двух бывших депутатов украинского Парламента. Об этом в четверг сообщили в Киевской областной прокуратуре.

"Заочно сообщено о подозрении двум бывшим народным депутатам Украины и так называемому министру иностранных дел ДНР по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины", — говорится в сообщении ведомства в "Телеграме".

Следователи утверждают, что в феврале подозреваемые якобы незаконно пересекли госграницу Незалежной и отправились на контролируемые на тот момент военными РФ населённые пункты Киевской области, где призывали местных жителей поддержать и признать российскую власть.