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15 сентября, 15:18

На Украине обвинили в госизмене двух экс-депутатов Рады и главу МИД ДНР

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене против главы МИД ДНР

На Украине завели уголовное дело по статье о госизмене в отношении министра иностранных дел ДНР и двух бывших депутатов украинского Парламента. Об этом в четверг сообщили в Киевской областной прокуратуре.

"Заочно сообщено о подозрении двум бывшим народным депутатам Украины и так называемому министру иностранных дел ДНР по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины", — говорится в сообщении ведомства в "Телеграме".

Следователи утверждают, что в феврале подозреваемые якобы незаконно пересекли госграницу Незалежной и отправились на контролируемые на тот момент военными РФ населённые пункты Киевской области, где призывали местных жителей поддержать и признать российскую власть.

Как уточняет Служба безопасности Украины, речь идёт о двух бывших народных депутатах от Партии регионов Олеге Царёве и Владимире Олейнике, а также о действующем министре иностранных дел ДНР Наталье Никоноровой.

Соратницу Медведчука задержали во Львове по подозрению в госизмене

Соратницу Медведчука задержали во Львове по подозрению в госизмене

Ранее Лайф сообщал, что во Владивостоке задержали россиянина за передачу разведке Украины сведений о российских военных объектах. По данным ФСБ, он делился с украинскими спецслужбами материалами, "осознавая возможность их использования адресатом против безопасности РФ".

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ТАСС / Геодакян Артём

Ирина Фальке

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