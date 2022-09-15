На Украине обвинили в госизмене двух экс-депутатов Рады и главу МИД ДНР
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене против главы МИД ДНР
На Украине завели уголовное дело по статье о госизмене в отношении министра иностранных дел ДНР и двух бывших депутатов украинского Парламента. Об этом в четверг сообщили в Киевской областной прокуратуре.
"Заочно сообщено о подозрении двум бывшим народным депутатам Украины и так называемому министру иностранных дел ДНР по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины", — говорится в сообщении ведомства в "Телеграме".
Следователи утверждают, что в феврале подозреваемые якобы незаконно пересекли госграницу Незалежной и отправились на контролируемые на тот момент военными РФ населённые пункты Киевской области, где призывали местных жителей поддержать и признать российскую власть.
Как уточняет Служба безопасности Украины, речь идёт о двух бывших народных депутатах от Партии регионов Олеге Царёве и Владимире Олейнике, а также о действующем министре иностранных дел ДНР Наталье Никоноровой.
Ранее Лайф сообщал, что во Владивостоке задержали россиянина за передачу разведке Украины сведений о российских военных объектах. По данным ФСБ, он делился с украинскими спецслужбами материалами, "осознавая возможность их использования адресатом против безопасности РФ".
ТАСС / Геодакян Артём