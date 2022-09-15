Появилось объяснение неготовности НАТО воевать с Россией
Британский генерал Ширрефф заявил, что НАТО не готово воевать с Россией
Худший из возможных сценариев развития событий на Украине — это война НАТО с Россией, и альянс к этому совершенно не готов. К такому выводу пришёл британский генерал Ричард Ширрефф, который на протяжении трёх лет занимал пост заместителя Верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе.
В интервью изданию Newsweek он напомнил, что силы альянса могут быть напрямую вовлечены в конфликт, только если боевые действия на Украине перекинутся через границу страны.
"Готовность к худшему сценарию означает мобилизацию резервов, восстановление утраченного потенциала, выброшенного за годы сокращения затрат на оборону. Это означает переориентировку промышленности на производство артиллерийских снарядов, противотанковых средств и зенитных ракет", — перечислил генерал.
Он добавил, что НАТО придётся не только заменить переданные Украине запасы, но и нарастить собственные.
"Потому что мы опустошены", — резюмировал Ричард Ширрефф.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит боевые действия. Кроме того, он признал, что Украину и её западных союзников ожидает "очень трудная зима".
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