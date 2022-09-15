Российские ударные дроны "Сириус" научат атаковать управляемыми ракетами
СМИ: Российские ударные беспилотники "Сириус" смогут нести управляемые бомбы и ракеты
"Сириус". Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
Новейшие российские тяжёлые разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Сириус" укомплектуют управляемыми и неуправляемыми бомбами и ракетами. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Новые разведывательно-ударные беспилотники "Сириус" смогут нести полезную нагрузку в виде управляемых и неуправляемых бомб и ракет, а также оптико-электронную систему", — уточнил собеседник агентства.
По его утверждению, уже прошли тестовые испытания данного беспилотника, на которых отслеживалось его взаимодействие с пилотируемой авиацией и наземными компонентами комплекса. Собеседник напомнил, что серийные поставки "Сириусов" российским военным начнутся в 2023 году.
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