Россиян предупредили об опасности вирусного сепсиса после ковида

CoViD-19 заставил врачей столкнуться с двумя серьёзными проблемами, признался в интервью газете "Петербургский дневник" заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Сергей Шляпников. Первая проблема — вирусный сепсис.

"Коронавирусная инфекция показала нам, что возможен вирусный сепсис. И второе — он показал, что у тяжёлых пациентов после перенесённого цитокинового шторма есть вероятность подхватить инфекционные осложнения. Дело в том, что организм имеет свой запас прочности, и если он этот запас слишком расходует на борьбу с первой инфекцией, то на вторую его уже не хватает. Появляются новые микробы", — объяснил медик.

По его словам, ещё одной существенной проблемой является чрезмерное назначение антибиотиков, уничтожающих собственную микрофлору болеющих. Как заявил специалист, антибиотики применяются абсолютно нерационально, но простых докторов в этом убедить сложно. Однако сделать это необходимо, потому как антибиотикорезистентность грозит ослабить людей перед любыми микробами.