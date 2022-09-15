Россияне подсмотрели в "Орле и решке" способ спасти валюту от финских пограничников

Россияне, опасаясь изъятия наличных евро на финско-российской границе, начали закапывать свои деньги, надеясь вернуться за ними в следующий раз. "Фонтанка.ру" узнала о двух таких случаях. В первом туристы не успели потратить всю наличность и решили закопать её, подсмотрев идею в одном из популярных телешоу.

"Решили не рисковать. Идею подглядели в "Орле и решке" — закопали свои 300 евро под деревом, на полянке по пути из Лаппеенранты. Предварительно замотали в целлофан и положили в бутылку 0,5. Место засняли, координаты сохранили. В начале октября вернёмся", — рассказала Елизавета.

Другой путешественник поведал историю женщины, которая столкнулась с подобной проблемой. Пограничники не хотели выпускать её со 100 евро. Россиянку развернули обратно, а потратить деньги она не могла: все магазины были закрыты. В итоге она выкрутилась, закопав в лесу "клад".