США ввели санкции против Кадырова, его дочерей и супруги
Вашингтон принял санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.
Кроме чеченского лидера, под рестрикции попали его дочери Табарик, Айшат и Хадижат (Карина), а также супруга Медни. Их внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что причина конфликта между Сербией и самопровозглашённым Косовом является настолько нелепой, что не возникает никаких сомнений: ситуация подогревалась извне — со стороны НАТО.
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