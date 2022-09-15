США ввели санкции против Кадырова, его дочерей и супруги

Вашингтон принял санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Кроме чеченского лидера, под рестрикции попали его дочери Табарик, Айшат и Хадижат (Карина), а также супруга Медни. Их внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.