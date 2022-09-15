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15 сентября, 16:00

США ввели санкции против Кадырова, его дочерей и супруги

Вашингтон принял санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Кроме чеченского лидера, под рестрикции попали его дочери Табарик, Айшат и Хадижат (Карина), а также супруга Медни. Их внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

Кадыров напомнил о величии России и посулил НАТО "приступы тоски и отчаяния"

Кадыров напомнил о величии России и посулил НАТО "приступы тоски и отчаяния"

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что причина конфликта между Сербией и самопровозглашённым Косовом является настолько нелепой, что не возникает никаких сомнений: ситуация подогревалась извне — со стороны НАТО.

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Getty Images / Sefa Karacan

Татьяна Миссуми

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