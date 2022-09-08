Как коррупция хакасских чиновников потрошит бюджет Абакана Какую "учёбу" чиновники правительства Валентина Коновалова проходили в Петербурге и почему с коррупцией в республиканской администрации ничего не могут сделать. 8 сентября, 19:28 Обложка © Shutterstock

Очередное уголовное дело за растраты бюджета на чиновников Хакасии завели сотрудники региональной ФСБ. В одном из подразделений республиканского Министерства строительства и ЖКХ обнаружены факты растраты бюджетных средств в крупном размере. Коррупционные скандалы для республиканской администрации за последние четыре года стали обыденностью, но почему-то не заставляют кардинально решать этот вопрос главу региона Валентина Коновалова.

Под следствием сейчас находится руководство ГКУ Республики Хакасия "Управление капитального строительства". Выяснилось, что за счёт бюджета и.о. директора и два руководящих сотрудника компании в июле 2022 года отправились в командировку в Санкт-Петербург на фиктивную учёбу — курсы повышения квалификации в одном из частных вузов.

Собственно говоря, это уже стало традицией для правительства губернатора Коновалова. Если на уровне замглавы Хакасии воруют миллионами, достаточно вспомнить Сергея Новикова, которого взяли с поличным на получении взятки, то уровень чиновников пониже довольствуются вояжами за бюджетный счёт. Есть такой литературный герой "голубой воришка", который стесняется, кается, но всё равно ворует. У нас практически правительство Коновалова превратилось в "голубых воришек" Виталий Анисимов Депутат Верховного совета Республики Хакасия

Управление капитального строительства Хакассии не первый раз становится участником коррупционных скандалов. Одно из подведомственных Минстрою республики казённых учреждений фигурировало в сговоре при выборе компании для строительства жилого корпуса психоневрологического диспансера в Туиме.

Несколькими месяцами ранее прокурорская проверка стала основанием для возбуждения дела о мошенничестве в особо крупном размере, допущенном при строительстве радиологического корпуса онкодиспансера. Компания-подрядчик "Синодекор", получившая от правительства несколько крупных подрядов, включила "заведомо недостоверные сведения" в акт о выполнении работ на сумму более 1,9 млн рублей. Заказчиком работ выступало Управление капстроительства Хакасии. Местные СМИ сообщали, что в отношении одного из его сотрудников было также возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей).

В прошлом году за вымогательство взятки получил девятилетний срок заместитель губернатора Сергей Новиков, совмещавший пост с должностью министра строительства и ЖКХ. На федеральном уровне прославилась экс-руководитель московского представительства республики Юлия Исмагилова, которая выписывала себе премии.

В данном случае фактически внутри управления министерства отсутствует система внутреннего контроля. Подобные ситуации повторяются в разных ведомствах, и это говорит, что правительство не контролирует ситуацию либо, наоборот, причастно к скандалам Михаил Молчанов Республиканский политик

Координатор местного отделения ЛДПР Михаил Молчанов напоминает, что слишком негативную динамику предстоит в следующем году оценить избирателям. И, в каких настроениях она выразится, не сложно предугадать. У Молчанова складывается ощущение, что местные чиновники не знают цену республиканского рубля.

— У нас сегодня дефицитный бюджет, денег не хватает на обеспечение прямых социальных обязательств, а чиновники позволяют себе растраты этого бюджета уже даже на уровне руководителей ключевых звеньев министерств. Это говорит о том, что глава республики не контролирует ситуацию. Я уже молчу о необходимом лоббировании интересов Хакассии на федеральном уровне. Все обещания, с которыми глава региона шёл на выборы, не выполнены, — говорит Молчанов.

Он отмечает, что регулярное общение с жителями региона демонстрирует их разочарование. Отдавая свои голоса политику, избиратели надеялись на то, что новое лицо в региональной власти сможет повлиять на ситуацию. Однако в ответ получили лишь новый виток коррупции.

Общественный деятель Александр Мяхар также считает, что предвыборные обещания губернатора Валентина Коновалова кардинально расходятся с реальностью — и это не может не волновать жителей Хакасии. — Когда Коновалов пришёл к власти, это был 2018 год. Все ждали каких-то исполнений его громких обещаний. Однако вместо обещанной справедливости правительственные чиновники стали выписывать себе премии и транжирить бюджетные средства. Эти скандалы каждый раз люди обсуждают в магазинах, на остановках, в общественном транспорте и других местах, — заявил он.

Фото © Shutterstock Почему коррупция в Хакассии выходит на федеральный уровень? 0 Влияет отсутствие опыта у руководства Никто не контролирует отчётность правительства Пустые обещания о справедливости реализовались в виде краж из бюджета

Авторы Мари Медведева