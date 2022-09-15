"Займитесь реальными проблемами": Глава МИД Венгрии Сийярто жёстко поставил на место Европарламент

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на недавний доклад Европарламента, в котором говорилось о риске нарушения Будапештом "основных европейских ценностей", среди которых проблемы с демократией и коррупцией. Так, на трансляции в одной из социальных сетей министр заявил, что парламентариям стоит решать реальные проблемы европейцев, напомнив про высокую инфляцию и энергокризис.

"[Депутаты ЕП] поступили бы лучше, если бы занимались реальными европейскими проблемами, например, как помочь людям и европейской экономике после того, как из-за введения санкций выросли цены на энергоносители втрое или вчетверо. Лучше бы искали выход для Европы из рецессии, высокой инфляции и высоких цен на энергию", — заявил политик.

Дипломат назвал данный доклад оскорблением граждан Венгрии, которое ставит под сомнение действенность демократии в стране. По его словам, венгры выбрали своё будущее, проголосовав за него на четырёх выборах подряд.

"Это конституционное право венгерских граждан — принимать решение о будущем страны, и они это чётко сделали", — заключил Сийярто.