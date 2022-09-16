"Скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей": Российский посол сравнил Америку с "ковбоем с плохим зрением"
Посол РФ Антонов: США отказываются признать, что односторонние санкции не достигнут целей
США после введения очередного пакета санкций в отношении России напоминают ковбоя с плохим зрением, который "скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей". Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметив, что американские рестрикции бьют по интересам тех, кто их вводит.
Ранее Минфин Штатов внёс в санкционный список более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из России. Министерство торговли США также расширило экспортные ограничения в отношении РФ и Белоруссии.
"Впечатление таково, что администрация [США], не зная, каким ещё образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей", — приводит слова Антонова российская дипмиссия.
В очередном санкционном пакете Вашингтона посол увидел "сумбурность". По его словам, США, вводя подобные ограничения, противоречат своим же заявлениям. Дипломат считает, что "твердолобость" американской администрации, продолжающей раскручивать санкционную спираль, уже никого не удивляет.
"Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединённых Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики", — сказал глава российского диппредставительства.
Ранее Лайф сообщал, что Вашингтон принял санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Кроме чеченского лидера, под рестрикции попали его дочери Табарик, Айшат и Хадижат (Карина), а также супруга Медни. Их внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.
ТАСС / Александр Щербак