"Скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей": Российский посол сравнил Америку с "ковбоем с плохим зрением"

США после введения очередного пакета санкций в отношении России напоминают ковбоя с плохим зрением, который "скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей". Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметив, что американские рестрикции бьют по интересам тех, кто их вводит.

Ранее Минфин Штатов внёс в санкционный список более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из России. Министерство торговли США также расширило экспортные ограничения в отношении РФ и Белоруссии.

"Впечатление таково, что администрация [США], не зная, каким ещё образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей", — приводит слова Антонова российская дипмиссия.

В очередном санкционном пакете Вашингтона посол увидел "сумбурность". По его словам, США, вводя подобные ограничения, противоречат своим же заявлениям. Дипломат считает, что "твердолобость" американской администрации, продолжающей раскручивать санкционную спираль, уже никого не удивляет.

"Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединённых Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики", — сказал глава российского диппредставительства.