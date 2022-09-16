Кадыров предложил США ввести санкции против всех своих 14 детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на санкции, введённые против него и членов его семьи Вашингтоном, призвал США включить в санкционный список всех своих детей, младшим из которых по пять лет. Соответствующее заявление политик разместил в своём телеграм-канале.

Глава региона заметил, что в Соединённых Штатах прекрасно известно, что у него на Западе нет ни счетов, ни имущества, однако западные политики упорно вносят его в санкционные списки.

"А в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки", — иронично отреагировал Кадыров.

"Упёртое" желание американского Минфина блокировать отсутствующее имущество глава Чечни, по его словам, не может объяснить.