Кадыров предложил США ввести санкции против всех своих 14 детей
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на санкции, введённые против него и членов его семьи Вашингтоном, призвал США включить в санкционный список всех своих детей, младшим из которых по пять лет.
Соответствующее заявление политик разместил в своём телеграм-канале.
Глава региона заметил, что в Соединённых Штатах прекрасно известно, что у него на Западе нет ни счетов, ни имущества, однако западные политики упорно вносят его в санкционные списки.
"А в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки", — иронично отреагировал Кадыров.
"Упёртое" желание американского Минфина блокировать отсутствующее имущество глава Чечни, по его словам, не может объяснить.
Лайф ранее сообщал, что кроме чеченского лидера под рестрикции попали его дочери Табарик, Айшат и Хадижат (Карина), а также супруга Медни. Их внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.
ТАСС / Елена Афонина