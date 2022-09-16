Российские геймеры подготовили коллективный иск к Sony на 280 млн рублей

Российские владельцы PlayStation подготовили коллективный иск к компании Sony. Более тысячи геймеров намерены подать в суд на корпорацию: первые 30 человек из Москвы и Петербурга уже присоединились к коллективному иску, а адвокатом геймеров-истцов выступает Константин Ерохин. Владельцы приставок требуют восстановить доступ к онлайн-магазину с играми, а также выплатить им 280 миллионов рублей в качестве морального ущерба. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Геймеры из России подготовили коллективный иск к Sony на 280 миллионов рублей. Видео © SHOT

После начала российской спецоперации на Украине Sony объявила об уходе из РФ, после чего у отечественных пользователей при заходе в онлайн-магазин стал высвечиваться синий "экран смерти" с надписью: "Операции в PlayStation Store приостановлены". Таким образом, японская компания лишила россиян возможности приобретать новые игры, а также дополнения к ранее скачанным. Кроме того, кто-то и вовсе не может войти в свой аккаунт.

Российские любители игр уже нашли способ обойти санкции: незадолго до релиза FIFA 23 они активно скупают турецкие игровые аккаунты. Новую учётную запись у местных жителей можно купить за рубли либо самостоятельно через криптокошельки. Стоимость такого аккаунта составляет 3300 рублей. Аналогичная учётная запись в Польше будет стоить 4430 рублей.