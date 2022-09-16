В Кремле развеяли фейк о "покушении" на Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг публикацию Sun, сообщившего, что на Владимира Путина якобы совершалось покушение в Москве. По словам представителя Кремля, это не соответствует действительности.

Британский таблоид 14 сентября написал, что на российского лидера якобы покушались: по пути следования президентского кортежа "что-то взорвалось". Песков, отвечая на вопрос, так ли это, дал отрицательный ответ.

"Нет", — категорично заявил пресс-секретарь.