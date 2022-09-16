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15 сентября, 21:16

В Кремле развеяли фейк о "покушении" на Путина

Песков опроверг публикацию таблоида Sun о "покушении" на Путина в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг публикацию Sun, сообщившего, что на Владимира Путина якобы совершалось покушение в Москве. По словам представителя Кремля, это не соответствует действительности.

Британский таблоид 14 сентября написал, что на российского лидера якобы покушались: по пути следования президентского кортежа "что-то взорвалось". Песков, отвечая на вопрос, так ли это, дал отрицательный ответ.

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"Нет", категорично заявил пресс-секретарь.

Ранее, напомним, Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, которые прибыли в Самарканд для участия в саммите организации, посадили деревья. Видео церемонии, символично демонстрирующей укрепление партнёрства, опубликовал Лайф.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрий Алексиевич

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