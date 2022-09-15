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15 сентября, 20:43

Оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ прибыла в Армению

Оперативная группа Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыла в Армению. По информации пресс-службы Минобороны республики, возглавляет группу начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В сообщении пресс-службы поясняется, что прибытие состоялось вечером 15 сентября в соответствии с решением СКБ (Совета коллективной безопасности) ОДКБ для выполнения мониторинговой миссии.

Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября

Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября

Сидоров уже провёл встречу с министром обороны Армении Суреном Папикяном, который ознакомил его с вопросами, связанными с грядущим мониторингом.

"В ближайшие дни оперативная группа проведёт соответствующую работу в Генеральном штабе ВС Армении и в районах боевых действий", проинформировали в пресс-службе, передаёт РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Организация Договора о коллективной безопасности направит в Армению миссию для оценки обстановки на границе с Азербайджаном. Возглавит её генсек ОДКБ Станислав Зась.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Дмитрий Алексиевич

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