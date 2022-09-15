Оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ прибыла в Армению

Оперативная группа Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыла в Армению. По информации пресс-службы Минобороны республики, возглавляет группу начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В сообщении пресс-службы поясняется, что прибытие состоялось вечером 15 сентября в соответствии с решением СКБ (Совета коллективной безопасности) ОДКБ для выполнения мониторинговой миссии.

Сидоров уже провёл встречу с министром обороны Армении Суреном Папикяном, который ознакомил его с вопросами, связанными с грядущим мониторингом.

"В ближайшие дни оперативная группа проведёт соответствующую работу в Генеральном штабе ВС Армении и в районах боевых действий", — проинформировали в пресс-службе, передаёт РИА "Новости".