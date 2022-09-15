Facebook помогал ФБР шпионить за переписками своих пользователей

New York Post утверждает, что американская соцсеть Facebook* помогала Федеральному бюро расследований (ФБР) следить за частной перепиской пользователей. Источники издания в Министерстве юстиции рассказали, что объектами шпионажа становились пользователи, которые интересовались президентскими выборами в США 2020 года.

В публикации говорится, что слежка за пользователем начиналась после любых проявлений несогласия с позицией властей или негативной оценки их действий.

"Facebook передавал ФБР частную переписку без каких-либо судебных требований о передаче информации. Это делалось в обход предусмотренного законом процесса", — информируют источники.

Данные передавались в течение последних 19 месяцев. Сотрудники Facebook предоставляли их подразделению штаб-квартиры ФБР, которое отвечало за борьбу с террористическими угрозами внутри США. Сама соцсеть выдвинутые обвинения опровергает.

Напомним: 20 июня Мосгорсуд отклонил жалобу Meta Platforms* на решение о признании её деятельности экстремистской, по причине чего в России запрещены продукты компании — Facebook и Instagram*.