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15 сентября, 19:53

В НАТО из-за поставок Украине сократились запасы вооружений

Генсек НАТО Столтенберг признал, что запасы оружия в альянсе снизились из-за поставок Киеву

Запасы вооружения в странах НАТО снизились из-за поставок Украине. Это признал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"То, чем нам сейчас нужно заняться, — это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы", — сказал глава военного блока в эфире телеканала CNN.

США поставят Украине передовые ракетные системы

США поставят Украине передовые ракетные системы

Столтенберг считает, что НАТО следует работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.

А ранее стало известно, что Украина в рамках военной помощи Запада намерена попросить у США дальнобойные ракеты для "поддержки наступательных действий". Соответствующий перечень позиций уже представлен американским конгрессменам. В частности, Киев рассчитывает на баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров.

США не собираются поставлять Украине дальнобойные ATACMS

США не собираются поставлять Украине дальнобойные ATACMS

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Иван Косицын

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