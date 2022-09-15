В НАТО из-за поставок Украине сократились запасы вооружений

"То, чем нам сейчас нужно заняться, — это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы", — сказал глава военного блока в эфире телеканала CNN.