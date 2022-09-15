В НАТО из-за поставок Украине сократились запасы вооружений
Генсек НАТО Столтенберг признал, что запасы оружия в альянсе снизились из-за поставок Киеву
Запасы вооружения в странах НАТО снизились из-за поставок Украине. Это признал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"То, чем нам сейчас нужно заняться, — это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы", — сказал глава военного блока в эфире телеканала CNN.
Столтенберг считает, что НАТО следует работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.
А ранее стало известно, что Украина в рамках военной помощи Запада намерена попросить у США дальнобойные ракеты для "поддержки наступательных действий". Соответствующий перечень позиций уже представлен американским конгрессменам. В частности, Киев рассчитывает на баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky