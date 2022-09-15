Хуснуллин оценил готовность Мариуполя к зиме

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что Мариуполь живёт мирной жизнью и активно готовится к зиме. Он уточнил, что на данный момент готовность составляет 80%.

"Тема, которая многих волнует, — это Донбасс, это освобождённые территории, в том числе Мариуполь. Город сейчас оживает, по сути, он уже живёт мирной жизнью и активно подготавливается к зиме. На данный момент готовность — 80%. Это неплохой показатель", — написал Хуснуллин в телеграм-канале.

По словам вице-премьера, строительство в Мариуполе идёт по плану, в работах участвуют около 10 тысяч человек. Он подчеркнул, что есть понимание по срокам восстановления каждого строения.

"Планируем дальше темпы наращивать. Силами строителей и местных жителей и при поддержке наших регионов город будет продолжать активно строиться и дальше развиваться", — убеждён Хуснуллин.