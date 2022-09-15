Хуснуллин оценил готовность Мариуполя к зиме
Вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, что Мариуполь готов к зиме на 80%
Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что Мариуполь живёт мирной жизнью и активно готовится к зиме. Он уточнил, что на данный момент готовность составляет 80%.
"Тема, которая многих волнует, — это Донбасс, это освобождённые территории, в том числе Мариуполь. Город сейчас оживает, по сути, он уже живёт мирной жизнью и активно подготавливается к зиме. На данный момент готовность — 80%. Это неплохой показатель", — написал Хуснуллин в телеграм-канале.
По словам вице-премьера, строительство в Мариуполе идёт по плану, в работах участвуют около 10 тысяч человек. Он подчеркнул, что есть понимание по срокам восстановления каждого строения.
"Планируем дальше темпы наращивать. Силами строителей и местных жителей и при поддержке наших регионов город будет продолжать активно строиться и дальше развиваться", — убеждён Хуснуллин.
Ранее Хуснуллин рассказал, что до конца 2022 года Россия планирует восстановить примерно 1300 многоквартирных домов и более 14 тысяч ИЖС в Донбассе. Обеспечение людей жильём в Донбассе является приоритетом для России, причём в регионе не только восстанавливают, но и строят новые дома, подчеркнул вице-премьер.
ТАСС / Алексей Майшев / POOL