Макса Барских поймали на лжи после заявления об отмене концерта в Баку

Азербайджанский организатор концерта Макса Барских в Баку отменил его выступление из-за публикации об Армении, и раскрыл обман певца. Фото артиста с подписью "Макс Барских — лжец" агентство I-Ticket опубликовало в своём официальном аккаунте в Instagram*.

Пост организатора выступления Макса Барских. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / iticket.az

Дело в том, что Барских репостнул публикацию армянского журналиста Мхера Багдасаряна, в которой говорилось, что "Армению атакуют". На это сразу отреагировали азербайджанские организаторы и заявили об отказе проводить запланированный на 10 декабря концерт.

Позицию музыканта также захейтели его слушатели из Азербайджана и потребовали извинений перед всей страной. Певец не захотел терять лицо и сделал вид, что сам решил отменить предстоящий концерт, что и стало причиной публичного признания Барских лжецом.

Ранее Лайф писал, что лидер "Воплей Видоплясова" Скрипка обвинил "руку Кремля" в отмене своих концертов в Европе. По его словам, украинская музыка стала встречать "сопротивление каких-то тайных сил" в Германии, и организаторы больше не приветствуют музыкантов.