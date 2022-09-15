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15 сентября, 18:43

Режим ЧС федерального уровня ввели в Приморье из-за супертайфуна "Хинамор"

Режим чрезвычайного положения федерального уровня введён на территории Приморья в связи с последствиями супертайфуна "Хинамор". Решение принято Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС 15 сентября под председательством главы МЧС России Александра Куренкова с участием губернатора края Олега Кожемяко.

В МЧС пояснили, что сход мощного грязевого потока и два тайфуна стали причиной наводнения. В итоге в регионе наблюдалось самое сильное за всю историю наблюдений нарушение работы транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства.

"По предварительной оценке, ущерб от непогоды в Приморье превышает три миллиарда рублей. В ближайшее время мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в крае будут профинансированы из резервного фонда Правительства РФ. Решением комиссии в регионе установлен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", — сказал Куренков.

Жертвами тайфуна "Хиннамнор" в Приморье стали три человека

Жертвами тайфуна "Хиннамнор" в Приморье стали три человека

Ранее Лайф писал, что в Приморье из-за тайфуна без света осталось более десяти тысяч жителей. В правительстве субъекта заявили, что провести ремонт не получится из-за большого количества воды.

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ТАСС / Смитюк Юрий

Андрей Бражников

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