Режим ЧС федерального уровня ввели в Приморье из-за супертайфуна "Хинамор"

Режим чрезвычайного положения федерального уровня введён на территории Приморья в связи с последствиями супертайфуна "Хинамор". Решение принято Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС 15 сентября под председательством главы МЧС России Александра Куренкова с участием губернатора края Олега Кожемяко.

В МЧС пояснили, что сход мощного грязевого потока и два тайфуна стали причиной наводнения. В итоге в регионе наблюдалось самое сильное за всю историю наблюдений нарушение работы транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства.

"По предварительной оценке, ущерб от непогоды в Приморье превышает три миллиарда рублей. В ближайшее время мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в крае будут профинансированы из резервного фонда Правительства РФ. Решением комиссии в регионе установлен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", — сказал Куренков.