Новак увидел в "Силе Сибири – 2" потенциал стать заменой "Северного потока – 2"

Газопровод "Сила Сибири – 2" может стать фактической заменой для России "Северного потока – 2", запуск которого был заморожен после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Ну, фактически да", — сказал он на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1". Он напомнил, что мощность "Силы Сибири – 2" составит 50 миллиардов кубометров газа в год.