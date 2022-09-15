Новак увидел в "Силе Сибири – 2" потенциал стать заменой "Северного потока – 2"
Новак увидел в "Силе Сибири – 2" потенциал стать заменой "Северного потока – 2" для России
Газопровод "Сила Сибири – 2" может стать фактической заменой для России "Северного потока – 2", запуск которого был заморожен после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ну, фактически да", — сказал он на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1". Он напомнил, что мощность "Силы Сибири – 2" составит 50 миллиардов кубометров газа в год.
А посол в ФРГ Нечаев ранее заявил, что для запуска СП-2 нужна лишь воля руководства Германии. Он подчеркнул, что теперь всё зависит только от Берлина, и указал на то, что это прежде всего "экономический проект, в который вложено немало средств".
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