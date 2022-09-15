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15 сентября, 18:14

АвтоВАЗ утвердил создание новых моделей Lada к 2024–2025 годам

Совет директоров АвтоВАЗа заявил о работе над созданием нового семейства Lada и кроссовера на базе Lada Vesta. Спустить их с конвейера планируется в 2024–2025 годах, сообщает Минпромторг РФ.

"В Минпромторге России под председательством заместителя председателя Правительства РФ, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова состоялось очередное заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", на котором утвердили создание двух новых моделей Lada — кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента В на глобальной платформе", — указано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, автомобили класса В в основном ориентированы на городские поездки. Размеры авто составляют от 3,7 до более чем 4,4 метра. Они обычно находятся в среднем ценовом сегменте.

Глава АвтоВАЗа дал совет желающим купить автомобиль

Глава АвтоВАЗа дал совет желающим купить автомобиль

Ранее глава компании Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума заявил, что АвтоВАЗ не планирует вновь запускать производство автомобилей модели Lada X-Ray.

Обложка ©

ТАСС / Метцель Михаил

Анатолий Симоненко
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