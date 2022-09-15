Удар ВСУ привёл к пожару на таможенном терминале в Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреляли село Нехотеевка в приграничном районе Белгородской области, в результате произошёл пожар на таможенном терминале рядом с неработающей АЗС. Последствия удара ВСУ показал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар. Территория АЗС не пострадала", — уточнил глава области.