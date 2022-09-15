Удар ВСУ привёл к пожару на таможенном терминале в Белгородской области
Пожар на таможенном терминале в Нехотеевке после удара ВСУ. Фото © t.me / vvgladkov
Вооружённые силы Украины обстреляли село Нехотеевка в приграничном районе Белгородской области, в результате произошёл пожар на таможенном терминале рядом с неработающей АЗС. Последствия удара ВСУ показал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"В результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар. Территория АЗС не пострадала", — уточнил глава области.
Ранее сегодня село Борки Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. А накануне снайперы ВСУ атаковали российских военнослужащих в районе деревни Елизаветовки, на границе Сумской области Незалежной и Курской области России. ВС РФ открыли ответный огонь из тяжёлых орудий, противник бежал.