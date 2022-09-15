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Опубликовано 15 сентября 2022, 18:03
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Удар ВСУ привёл к пожару на таможенном терминале в Белгородской области

Пожар на таможенном терминале в Нехотеевке после удара ВСУ. Фото © t.me / vvgladkov

Пожар на таможенном терминале в Нехотеевке после удара ВСУ. Фото © t.me / vvgladkov

Вооружённые силы Украины обстреляли село Нехотеевка в приграничном районе Белгородской области, в результате произошёл пожар на таможенном терминале рядом с неработающей АЗС. Последствия удара ВСУ показал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар. Территория АЗС не пострадала", — уточнил глава области.

ВСУ вновь обстреляли село Красный Хутор Белгородской области
ВСУ вновь обстреляли село Красный Хутор Белгородской области

Ранее сегодня село Борки Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. А накануне снайперы ВСУ атаковали российских военнослужащих в районе деревни Елизаветовки, на границе Сумской области Незалежной и Курской области России. ВС РФ открыли ответный огонь из тяжёлых орудий, противник бежал.

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Андрей Бражников
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