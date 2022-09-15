ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября 2022, 17:52
9238

В США раскрыли секретный уговор Запада по танкам для ВСУ

Bloomberg: Германия не может поставлять танки ВСУ из-за негласных договорённостей Запада

Германия располагает необходимым для поставок Украине количеством танков, но не спешит отправлять их из-за негласной договорённости западных стран. Об этом написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.

"Ни одна из стран – партнёров по НАТО ещё не прислала боевые танки западного производства", — напомнил журналист.

Клут уверен, что Германия не решится отдать свою технику в руки ВСУ без предварительного согласования с союзниками из Британии, ЕС и США. Если Берлин сделает это первым — именно его потом смогут обвинить в эскалации. Другая причина кроется в обороноспособности страны, отметил журналист.

"Германия сама имеет ограниченное количество танков и запчастей на складах и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боеготовность", — добавил обозреватель.

США не собираются поставлять Украине дальнобойные ATACMS
США не собираются поставлять Украине дальнобойные ATACMS

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что ФРГ не прекратит оказывать военную поддержку Киеву. Он также подчеркнул, что, несмотря на боевые действия, необходимо уже сейчас планировать шаги по восстановлению Незалежной.

BannerImage

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar