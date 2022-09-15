В США раскрыли секретный уговор Запада по танкам для ВСУ

Германия располагает необходимым для поставок Украине количеством танков, но не спешит отправлять их из-за негласной договорённости западных стран. Об этом написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.

"Ни одна из стран – партнёров по НАТО ещё не прислала боевые танки западного производства", — напомнил журналист.

Клут уверен, что Германия не решится отдать свою технику в руки ВСУ без предварительного согласования с союзниками из Британии, ЕС и США. Если Берлин сделает это первым — именно его потом смогут обвинить в эскалации. Другая причина кроется в обороноспособности страны, отметил журналист.

"Германия сама имеет ограниченное количество танков и запчастей на складах и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боеготовность", — добавил обозреватель.