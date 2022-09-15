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15 сентября, 17:52

В США раскрыли секретный уговор Запада по танкам для ВСУ

Bloomberg: Германия не может поставлять танки ВСУ из-за негласных договорённостей Запада

Германия располагает необходимым для поставок Украине количеством танков, но не спешит отправлять их из-за негласной договорённости западных стран. Об этом написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.

"Ни одна из стран – партнёров по НАТО ещё не прислала боевые танки западного производства", — напомнил журналист.

Клут уверен, что Германия не решится отдать свою технику в руки ВСУ без предварительного согласования с союзниками из Британии, ЕС и США. Если Берлин сделает это первым — именно его потом смогут обвинить в эскалации. Другая причина кроется в обороноспособности страны, отметил журналист.

"Германия сама имеет ограниченное количество танков и запчастей на складах и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боеготовность", — добавил обозреватель.

США не собираются поставлять Украине дальнобойные ATACMS

США не собираются поставлять Украине дальнобойные ATACMS

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что ФРГ не прекратит оказывать военную поддержку Киеву. Он также подчеркнул, что, несмотря на боевые действия, необходимо уже сейчас планировать шаги по восстановлению Незалежной.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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