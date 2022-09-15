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15 сентября, 17:43

Обучен ненавидеть: Вассерман объяснил жестокое избиение двух украинок в Ницце бывшим бойцом ВСУ

Вассерман объяснил, почему экс-боец ВСУ в Ницце принял украинок за русских и напал на них

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил в беседе с Лайфом, что случай с избиением бывшим бойцом ВСУ своих соотечественниц во Франции — это вполне естественная история. По словам публициста, отличить украинца от русского с ходу сложно и такая агрессия является привычной для человека, который "обучен ненавидеть".

"История совершенно естественная, поскольку украинцы — часть русского народа, перепутать их с другими русскими несложно. А поскольку украинцы — часть русского народа, украинский мир обучает ненавидеть всех русских. Поэтому тот, кто придерживается этой мысли, очень часто ненавидит и самих украинцев и может также кидаться и на них", — сказал Вассерман.

Собеседник Лайфа добавил, что причины конфликта восходят к старой польской фальшивке о том, что "Украина не Россия", а выбранная Киевом идеология бьёт в первую очередь по самим украинцам.

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Напомним, во Франции две украинки подняли тревогу из-за избиения "русским бугаём", но злодеем оказался экс-боец ВСУ. При этом французские СМИ отмечают, что соотечественниц мужчина избивал на глазах у своего двухлетнего ребёнка.

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ТАСС / Владимир Гердо

Юлия Архипова

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