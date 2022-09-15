Обучен ненавидеть: Вассерман объяснил жестокое избиение двух украинок в Ницце бывшим бойцом ВСУ

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил в беседе с Лайфом, что случай с избиением бывшим бойцом ВСУ своих соотечественниц во Франции — это вполне естественная история. По словам публициста, отличить украинца от русского с ходу сложно и такая агрессия является привычной для человека, который "обучен ненавидеть".

"История совершенно естественная, поскольку украинцы — часть русского народа, перепутать их с другими русскими несложно. А поскольку украинцы — часть русского народа, украинский мир обучает ненавидеть всех русских. Поэтому тот, кто придерживается этой мысли, очень часто ненавидит и самих украинцев и может также кидаться и на них", — сказал Вассерман.

Собеседник Лайфа добавил, что причины конфликта восходят к старой польской фальшивке о том, что "Украина не Россия", а выбранная Киевом идеология бьёт в первую очередь по самим украинцам.