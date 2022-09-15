На Украине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

На Украине официально зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян, болезнь протекает у пациента в лёгкой форме. Об этом рассказал Минздрав страны в телеграм-канале.

"15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него лёгкое течение болезни", — написано в сообщении.

Больной утверждает, что не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Из симптомов у пациента наблюдаются повышенная температура и сыпь на теле. По оценке медиков, он "был инфицирован в одном из крупных городов страны".