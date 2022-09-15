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15 сентября, 17:09

На Украине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

На Украине официально зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян, болезнь протекает у пациента в лёгкой форме. Об этом рассказал Минздрав страны в телеграм-канале.

"15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него лёгкое течение болезни", написано в сообщении.

Больной утверждает, что не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Из симптомов у пациента наблюдаются повышенная температура и сыпь на теле. По оценке медиков, он "был инфицирован в одном из крупных городов страны".

В России разработали современную вакцину от оспы обезьян

В России разработали современную вакцину от оспы обезьян

Ранее сообщалось, что в России в начале сентября был выявлен второй случай оспы обезьян. Болезнь диагностировали у мужчины, вернувшегося из Европы. О первом Роспотребнадзор сообщил 12 июля. А в США — уже 21 985 случаев заражения оспой обезьян и зарегистрирована первая смерть от этой болезни.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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