США не собираются поставлять Украине дальнобойные ATACMS
CNN сообщил о нежелании администрации Байдена поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Вашингтон не намерен передавать Украине баллистические ракеты ATACMS, которые имеют дальность полёта до 300 километров. По крайней мере, пока. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к Пентагону.
По данным собеседников ресурса, администрация Джо Байдена, скорее всего, уже не будет вносить существенные изменения в привычные пакеты помощи Украине. В Белом доме считают поставляемые ВСУ виды вооружений достаточно эффективными. Дело лишь в том, как ими пользоваться.
"И на сегодняшний день США всё ещё не готовы поставлять украинским вооружённым силам системы АТАСMS, о которых они просят уже несколько месяцев", — говорится в материалах CNN.
Лайф уже сообщал, что Украина в рамках военной помощи Запада собралась попросить у США дальнобойные ракеты для "поддержки наступательных действий". Соответствующий перечень позиций уже представлен американским конгрессменам. В частности, Киев рассчитывает на баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова уже вынесла США предупреждение. По её словам, Америка будет признана непосредственной стороной конфликта, если решит направить Киеву ракеты большей дальности.
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