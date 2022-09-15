США не собираются поставлять Украине дальнобойные ATACMS

Вашингтон не намерен передавать Украине баллистические ракеты ATACMS, которые имеют дальность полёта до 300 километров. По крайней мере, пока. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к Пентагону.

По данным собеседников ресурса, администрация Джо Байдена, скорее всего, уже не будет вносить существенные изменения в привычные пакеты помощи Украине. В Белом доме считают поставляемые ВСУ виды вооружений достаточно эффективными. Дело лишь в том, как ими пользоваться.

"И на сегодняшний день США всё ещё не готовы поставлять украинским вооружённым силам системы АТАСMS, о которых они просят уже несколько месяцев", — говорится в материалах CNN.