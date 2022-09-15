Опубликован список картин, которые Польша требует от России

Министерство культуры Польши потребовало от России вернуть семь предметов искусства, якобы вывезенных в СССР в годы Великой Отечественной и находящихся в музее имени А.С. Пушкина в Москве. Список был размещён на странице ведомства, и в нём полотна, написанные преимущественно итальянцами:

"Христос и грешница" — Лука Джордано

"Поклонение младенцу" — Лоренцо ди Креди

"Двое скорбящих святых" — Аретино Спинелло

"Портрет художника" — Валантен де Булонь

"Итальянский пейзаж со стаффажем" — Андреа Локателло

Помимо известных авторов в списке есть две картины неизвестных художников: "Мадонна с младенцем на фоне пейзажа" и "Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем".