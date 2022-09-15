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15 сентября, 16:52

Опубликован список картин, которые Польша требует от России

<p>"Поклонение младенцу" — Лоренцо ди Креди. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pharaom.livejournal.com</a></p>

"Поклонение младенцу" — Лоренцо ди Креди. Фото © pharaom.livejournal.com

Министерство культуры Польши потребовало от России вернуть семь предметов искусства, якобы вывезенных в СССР в годы Великой Отечественной и находящихся в музее имени А.С. Пушкина в Москве. Список был размещён на странице ведомства, и в нём полотна, написанные преимущественно итальянцами:

  • "Христос и грешница" — Лука Джордано
  • "Поклонение младенцу" — Лоренцо ди Креди
  • "Двое скорбящих святых" — Аретино Спинелло
  • "Портрет художника" — Валантен де Булонь
  • "Итальянский пейзаж со стаффажем" — Андреа Локателло

Помимо известных авторов в списке есть две картины неизвестных художников: "Мадонна с младенцем на фоне пейзажа" и "Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем".

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Матвей Шандрыголов

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