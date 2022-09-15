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Опубликовано 15 сентября 2022, 16:43
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Совет МАГАТЭ принял резолюцию с требованием вывести войска России с ЗАЭС

Совет управляющих МАГАТЭ на закрытом заседании 26 голосами принял резолюцию с требованием вывести российские войска с территории Запорожской АЭС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По его словам, семь из 35 представленных в Совете стран воздержались от голосования, ещё две — Россия и КНР — выступили против. В документе содержится призыв к России немедленно прекратить все свои действия на территории ЗАЭС или на "любом другом ядерном объекте Украины".

Постпредство РФ при международных организациях в Вене уже расценило резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС антироссийской. Там возмущены тем, что в документе не упомянуто об обстрелах объекта со стороны ВСУ, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире.

В МАГАТЭ заявили о старте консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны
В МАГАТЭ заявили о старте консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны
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ТАСС / AP

Андрей Бражников
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