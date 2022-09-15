Власти США пригрозили санкциями за поддержку использования карт "Мир"

Американский Минфин пригрозил санкциям за поддержку использования карт платёжной системы "Мир" за пределами Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) будет трактовать такие действия как попытку обойти антироссийские санкции в своих интересах, предупредили в Вашингтоне.

Ранее Лайф уже писал, что Запад намерен усилить давление на Турцию из-за интеграции российских карт в банковскую систему страны. Так, ЕС и США собираются устранить лазейки, с помощью которых третьи страны признают российские карты. А сегодня утром в одном из крупных турецких сетевых отелей Alva Donna туристов ошарашили объявлением, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Впрочем, эти сведения опроверг и оператор карт "Мир", и Ассоциация туроператоров России (АТОР).