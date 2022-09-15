Власти США пригрозили санкциями за поддержку использования карт "Мир"
Минфин США рассматривает вопрос введения санкций против стран, поддержавших платёжную систему "Мир"
Американский Минфин пригрозил санкциям за поддержку использования карт платёжной системы "Мир" за пределами Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) будет трактовать такие действия как попытку обойти антироссийские санкции в своих интересах, предупредили в Вашингтоне.
"Неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с Национальной системой платёжных карт (НСПК, оператор системы "Мир" — Прим.) рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США", — говорится в сообщении Минфина.
Ранее Лайф уже писал, что Запад намерен усилить давление на Турцию из-за интеграции российских карт в банковскую систему страны. Так, ЕС и США собираются устранить лазейки, с помощью которых третьи страны признают российские карты. А сегодня утром в одном из крупных турецких сетевых отелей Alva Donna туристов ошарашили объявлением, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Впрочем, эти сведения опроверг и оператор карт "Мир", и Ассоциация туроператоров России (АТОР).
ТАСС / Роман Пименов