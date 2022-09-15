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15 сентября, 16:54

"С золотой лопатой и лейкой": Путин посадил дерево в Самарканде

Путин и главы стран ШОС посадили деревья в первый день саммита в Самарканде

Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, которые сегодня прибыли в Самарканд для участия в саммите организации, посадили деревья. Видео церемонии, символично демонстрирующей укрепление партнёрства, публикует Лайф.

Президент РФ Владимир Путин посадил дерево в Самарканде, где проходит саммит ШОС. Видео © LIFE

На кадрах российский лидер берётся за золотую лопату и засыпает землёй саженец, возле которого стоит табличка с триколором РФ, а затем поливает дерево. Главы государств завершат первый день саммита посещением культурно-этнографического комплекса "Вечный город".

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Напомним: в Самарканде проходит двухдневный саммит ШОС. Президент РФ Владимир Путин уже провёл встречи с коллегами из Киргизии, Туркменистана, Ирана, Китая. Заседания и контакты продолжатся 16 сентября. Лидер России пообщается с главой Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу эффективности соглашения по вывозу украинского зерна.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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