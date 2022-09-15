"С золотой лопатой и лейкой": Путин посадил дерево в Самарканде

Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, которые сегодня прибыли в Самарканд для участия в саммите организации, посадили деревья. Видео церемонии, символично демонстрирующей укрепление партнёрства, публикует Лайф.

Президент РФ Владимир Путин посадил дерево в Самарканде, где проходит саммит ШОС. Видео © LIFE

На кадрах российский лидер берётся за золотую лопату и засыпает землёй саженец, возле которого стоит табличка с триколором РФ, а затем поливает дерево. Главы государств завершат первый день саммита посещением культурно-этнографического комплекса "Вечный город".