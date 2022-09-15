"С золотой лопатой и лейкой": Путин посадил дерево в Самарканде
Путин и главы стран ШОС посадили деревья в первый день саммита в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС, которые сегодня прибыли в Самарканд для участия в саммите организации, посадили деревья. Видео церемонии, символично демонстрирующей укрепление партнёрства, публикует Лайф.
Президент РФ Владимир Путин посадил дерево в Самарканде, где проходит саммит ШОС. Видео © LIFE
На кадрах российский лидер берётся за золотую лопату и засыпает землёй саженец, возле которого стоит табличка с триколором РФ, а затем поливает дерево. Главы государств завершат первый день саммита посещением культурно-этнографического комплекса "Вечный город".
Напомним: в Самарканде проходит двухдневный саммит ШОС. Президент РФ Владимир Путин уже провёл встречи с коллегами из Киргизии, Туркменистана, Ирана, Китая. Заседания и контакты продолжатся 16 сентября. Лидер России пообщается с главой Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу эффективности соглашения по вывозу украинского зерна.
LIFE