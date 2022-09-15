Стала известна точная дата включения отопления в Москве

Уже в это воскресенье, 18 сентября, начнётся подача тепла в столичные жилые дома, сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"По указанию мэра Москвы Сергея Собянина на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно стартовал отопительный сезон, в настоящее время отопление включаем по заявкам администраций социальных объектов — школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений. В воскресенье с учётом погодных условий начнём пуск тепла в жилые дома, на следующей неделе — на промышленные и торговые объекты", — сообщил Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра, процесс займёт несколько дней. Он заверил, что городские службы провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону, подготовив как следует все тепловые магистрали и объекты, а также отремонтировав ненадёжные участки.