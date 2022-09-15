Нэнси Пелоси планирует отправиться в Армению
Politico: Нэнси Пелоси планирует отправиться в Армению на этой неделе
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует посетить Армению на этой неделе, об этом пишет газета Politico. Она намерена встретиться с премьером Николом Пашиняном и другими представителями власти.
"Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные <...> Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими правительственными чиновниками", — сообщает издание, ссылаясь на источники.
В Армению политик отправится вместе с конгрессвумен от штата Калифорния Джеки Шпейер, посетив перед этим саммит "Большой семёрки" в Берлине. Белый дом считает, что Пелоси своим присутствием в конфликтных точках хочет "закрепить своё наследие как борца за права человека" не только в Соединённых Штатах, но и во всём мире, отмечает Politico.
Ранее секретарь армянского Совбеза заявил, что Армения и Азербайджан договорились о перемирии. В Ереване между тем продолжаются протесты: депутаты, представляющие оппозиционные партии, направились в здание парламента Армении. Они намерены запустить процесс импичмента Николу Пашиняну. Глава фракции "Армения" Сейран Оганян заявил, что для отстранения премьер-министра от власти нужны 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".
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