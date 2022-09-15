Нэнси Пелоси планирует отправиться в Армению

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует посетить Армению на этой неделе, об этом пишет газета Politico. Она намерена встретиться с премьером Николом Пашиняном и другими представителями власти.

"Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные <...> Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими правительственными чиновниками", — сообщает издание, ссылаясь на источники.

В Армению политик отправится вместе с конгрессвумен от штата Калифорния Джеки Шпейер, посетив перед этим саммит "Большой семёрки" в Берлине. Белый дом считает, что Пелоси своим присутствием в конфликтных точках хочет "закрепить своё наследие как борца за права человека" не только в Соединённых Штатах, но и во всём мире, отмечает Politico.