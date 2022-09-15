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15 сентября, 18:18

Названа дата заседания суда по делу рэпера Oxxxymiron

<p>Мирон Фёдоров (Oxxxymiron). Фото © VK / <a href="https://vk.com/oxxxymiron" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Oxxxymiron / Оксимирон</a></p>

Мирон Фёдоров (Oxxxymiron). Фото © VK / Oxxxymiron / Оксимирон

Замоскворецкий суд Москвы 28 сентября рассмотрит иск, который столичная прокуратура подала против музыканта Мирона Фёдорова (Oxxxymiron) о признании его песни экстремистской, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу инстанции.

"Судебное заседание назначено на 28 сентября, в 14:40 мск", — подтвердили в ведомстве.

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Накануне прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения рэпера Oxxxymiron. О каких именно треках идёт речь, не уточняется.

Анатолий Симоненко

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