Названа дата заседания суда по делу рэпера Oxxxymiron
Мирон Фёдоров (Oxxxymiron). Фото © VK / Oxxxymiron / Оксимирон
Замоскворецкий суд Москвы 28 сентября рассмотрит иск, который столичная прокуратура подала против музыканта Мирона Фёдорова (Oxxxymiron) о признании его песни экстремистской, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу инстанции.
"Судебное заседание назначено на 28 сентября, в 14:40 мск", — подтвердили в ведомстве.
Накануне прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения рэпера Oxxxymiron. О каких именно треках идёт речь, не уточняется.