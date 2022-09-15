Захарова назвала безнравственным решение Британии не звать Россию на похороны Елизаветы II

Решение властей Великобритании не приглашать российскую сторону на церемонию похорон королевы Елизаветы II глубоко безнравственно. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"МИД Великобритании проинформировал Посольство России в Лондоне о решении воздержаться от направления российской стороне, в том числе руководству российского посольства, приглашений на траурные мероприятия в связи с кончиной королевы Елизаветы II... Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всём мире, в геополитических целях, для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную", — отмечается в сообщении.

Как указала Захарова, российская сторона, несмотря на решение официального Лондона не приглашать её на похороны королевы, выражает глубокие соболезнования британскому народу в связи с большой утратой. Приходится констатировать, что объединительный образ Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчинённых решению собственных конъюнктурных задач, подчеркнула дипломат. По её словам, "в качестве предлога для такого шага англичане назвали продолжающуюся специальную военную операцию России на Украине".