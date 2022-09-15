Захарова назвала безнравственным решение Британии не звать Россию на похороны Елизаветы II
Решение властей Великобритании не приглашать российскую сторону на церемонию похорон королевы Елизаветы II глубоко безнравственно. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"МИД Великобритании проинформировал Посольство России в Лондоне о решении воздержаться от направления российской стороне, в том числе руководству российского посольства, приглашений на траурные мероприятия в связи с кончиной королевы Елизаветы II... Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всём мире, в геополитических целях, для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную", — отмечается в сообщении.
Как указала Захарова, российская сторона, несмотря на решение официального Лондона не приглашать её на похороны королевы, выражает глубокие соболезнования британскому народу в связи с большой утратой. Приходится констатировать, что объединительный образ Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчинённых решению собственных конъюнктурных задач, подчеркнула дипломат. По её словам, "в качестве предлога для такого шага англичане назвали продолжающуюся специальную военную операцию России на Украине".
"Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских ВС, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками Степаном Бандерой и Романом Шухевичем. Сейчас британские элиты на их стороне. А в Москве помнят и продолжают чтить память всех ветеранов, внёсших вклад в Победу", — поведала Захарова.
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. При этом правительство Британии не стало приглашать на похороны представителей России, Белоруссии и Мьянмы.
ТАСС / AP / Victoria Jones