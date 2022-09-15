В Литве изъяли из обращения учебник русского языка, в котором прославляется Россия

В Литве из школьного оборота изъяли учебники русского языка, в которых "прославляется Россия". Об этом сообщает министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене. Издателей заставили также перепроверить содержание других учебников, передаёт LRT

"Издатели перепроверят, чтобы не было таких ситуаций, как с этим учебником русского языка. Он изъят из обращения, изъят из всех систем. Школам также направили распоряжение, что этим учебником больше нельзя пользоваться. Он будет также изъят из архивов", — сказала Шюгждене.

Министр не уточнила, что именно неподходящего было обнаружено в учебнике, однако, поделилась недоумением из-за того факта, что сами школы не просигнализировали о том, что в учебнике содержатся "несоответствующие" вещи.

А депутат литовского сейма Аудронюс Ажубалис поспешил удивиться по поводу того, что Россия в учебнике представлена как дружественная страна. Вместе с тем, отметил он, несмотря на то, что в учебнике представлены изображения культурных и спортивных знаменитостей, перечисляются достижения страны, однако "нет ни слова о Сахарове, о Солженицыне".