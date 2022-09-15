Глава ЕК просит снабдить Украину боевыми танками

Украина должна получить то вооружение, в котором нуждается, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В интервью немецкой газете Bild она отметила, что речь, в частности, идёт о боевых танках.

"Если они говорят, что им нужны боевые танки, то мы должны относиться к этому серьезно и поставить их", — сказала чиновница, добавив, что Киев "точно знает, что нужно для защиты".