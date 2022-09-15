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15 сентября, 19:37

Глава ЕК просит снабдить Украину боевыми танками

Bild: Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Киеву боевые танки

Украина должна получить то вооружение, в котором нуждается, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В интервью немецкой газете Bild она отметила, что речь, в частности, идёт о боевых танках.

"Если они говорят, что им нужны боевые танки, то мы должны относиться к этому серьезно и поставить их", сказала чиновница, добавив, что Киев "точно знает, что нужно для защиты".

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Напомним: в начале сентября украинский премьер Денис Шмыгаль призвал Германию выделить Киеву ещё больше оружия и финансовой помощи. В частности, речь идёт о современных боевых танках Leopard 2, а также системах противовоздушной обороны IRIS-T.

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ТАСС / IMAGO / Dwi Anoraganingrum

Дмитрий Алексиевич

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