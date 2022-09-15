Глава ЕК просит снабдить Украину боевыми танками
Bild: Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Киеву боевые танки
Украина должна получить то вооружение, в котором нуждается, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В интервью немецкой газете Bild она отметила, что речь, в частности, идёт о боевых танках.
"Если они говорят, что им нужны боевые танки, то мы должны относиться к этому серьезно и поставить их", — сказала чиновница, добавив, что Киев "точно знает, что нужно для защиты".
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Напомним: в начале сентября украинский премьер Денис Шмыгаль призвал Германию выделить Киеву ещё больше оружия и финансовой помощи. В частности, речь идёт о современных боевых танках Leopard 2, а также системах противовоздушной обороны IRIS-T.
ТАСС / IMAGO / Dwi Anoraganingrum