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15 сентября, 20:28

Шойгу обсудил с азербайджанским коллегой обстановку в регионе

Шойгу провёл переговоры с начальником Генштаба Азербайджана Велиевым

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с начальником Генштаба Азербайджана Керимом Велиевым. В российском военном ведомстве сообщили, что собеседники обговорили вопросы текущей обстановки в регионе.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Керимом Велиевым. Обсуждены вопросы текущей обстановки в регионе", сообщает Минобороны РФ, передаёт РИА "Новости".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

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