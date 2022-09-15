Шойгу обсудил с азербайджанским коллегой обстановку в регионе
Шойгу провёл переговоры с начальником Генштаба Азербайджана Велиевым
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с начальником Генштаба Азербайджана Керимом Велиевым. В российском военном ведомстве сообщили, что собеседники обговорили вопросы текущей обстановки в регионе.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Керимом Велиевым. Обсуждены вопросы текущей обстановки в регионе", — сообщает Минобороны РФ, передаёт РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня, рассказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ