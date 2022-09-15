Эсминец ВМС США прибыл в Ригу с целью демонстрации поддержки Латвии

Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в порт Риги с целью демонстрации поддержки Латвии. Об этом сообщает портал Delfi.

"Наше пребывание в Риге служит напоминанием Латвии о том, что мы полностью поддерживаем альянс НАТО и страны Балтии", — приводит издание слова командира корабля Аарона Арки.

Экипаж эсминца ВМС США проведёт встречи с гражданскими и военными представителями Латвии с целью укрепления отношений между двумя странами.