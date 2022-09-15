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15 сентября, 20:36

Эсминец ВМС США прибыл в Ригу с целью демонстрации поддержки Латвии

Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в порт Риги с целью демонстрации поддержки Латвии. Об этом сообщает портал Delfi.

"Наше пребывание в Риге служит напоминанием Латвии о том, что мы полностью поддерживаем альянс НАТО и страны Балтии", — приводит издание слова командира корабля Аарона Арки.

Экипаж эсминца ВМС США проведёт встречи с гражданскими и военными представителями Латвии с целью укрепления отношений между двумя странами.

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Ранее Лайф писал, что два десантных корабля ВМС США с морской пехотой на борту прибыли в порты Польши. В гдыньский порт вошёл десантный корабль USS Kearsarge и пришвартовался у Французской набережной.

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ТАСС / Zuma / Petty Officer 2nd Class Trey Fow

Иван Косицын

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