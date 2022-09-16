У жительницы Москвы выкрали сына второй раз в жизни

У жительницы Москвы второй раз выкрали сына. Под подозрением — её бывший муж, который и является отцом ребёнка. Подробности истории сообщает телеграм-канал "Изнанка. Женщины".

Любовь познакомилась с Антоном в 2004 году. Они поженились, и спустя три года в семье появились близнецы. Мальчики родились недоношенными, одному из них, Михаилу, поставили диагноз ДЦП, а второй, Павел, рос вполне здоровым.

Любовь с маленькими сыновьями Михаилом и Павлом. Фото © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Сначала Антон категорически отказывался от детей, заявляя, что больные они ему не нужны. Однако по мере их взросления мужчина привязался к Павлу. Больного ребёнка отец игнорировал, а второго мальчика на семь месяцев забрал жить к себе. После возвращения сына к матери Антон продолжал его навещать, а в какой-то момент не вернул его с прогулки, сообщив, что забрал Павла в Чехию на курорт. Позже свекровь заявила, что Антон забрал сына навсегда.

Антон с сыном Павлом. Фото © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Любовь написала заявление в полицию, подала на развод и лишила Антона родительских прав. Отец скрывал ребёнка в Минске 12 лет и был объявлен в розыск за похищение человека. Только в мае этого года Павла нашли и вернули матери. Однако история на этом не закончилась: 5 сентября мальчик не вернулся из школы. По камерам уличного видеонаблюдения удалось выяснить, что сына увела свекровь. Любовь не знает, где сейчас находится её сын, и снова пытается вернуть его домой к брату.