Оппозиция просит Кочаряна возглавить протесты в Ереване
Митингующие в Ереване пришли к офису Кочаряна с предложением возглавить движение
К офису второго президента Армении Роберта Кочаряна пришла часть участников акции протеста в Ереване, которые собрались у здания парламента с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Прибывшие к офису Кочаряна люди призвали его стать лидером оппозиционного движения.
С этим призывом выступила одна из активисток, которая озвучила его прямо из полицейского автомобиля. Часть демонстрантов, услышав его, отделилась от общей группы протестующих и решила направиться к офису Кочаряна. По данным местных СМИ, к собравшимся вышел его сын Левон, который сообщил о формате встречи политика с гражданами.
Остальные участники акции остались у ворот Национального собрания. Ещё одна группа во главе с общественным деятелем Карин Тоноян разошлась, когда было объявлено о планах протестной акции на пятницу, 16 сентября.
В Ереване продолжаются протесты. Ранее депутаты, представляющие оппозиционные партии, направились в здание парламента Армении. Они намерены запустить процесс импичмента Николу Пашиняну. Глава фракции "Армения" Сейран Оганян заявил, что для отстранения премьер-министра от власти нужны 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".
ТАСС / Александр Рюмин