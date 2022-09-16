Оппозиция просит Кочаряна возглавить протесты в Ереване

К офису второго президента Армении Роберта Кочаряна пришла часть участников акции протеста в Ереване, которые собрались у здания парламента с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Прибывшие к офису Кочаряна люди призвали его стать лидером оппозиционного движения.

С этим призывом выступила одна из активисток, которая озвучила его прямо из полицейского автомобиля. Часть демонстрантов, услышав его, отделилась от общей группы протестующих и решила направиться к офису Кочаряна. По данным местных СМИ, к собравшимся вышел его сын Левон, который сообщил о формате встречи политика с гражданами.

Остальные участники акции остались у ворот Национального собрания. Ещё одна группа во главе с общественным деятелем Карин Тоноян разошлась, когда было объявлено о планах протестной акции на пятницу, 16 сентября.